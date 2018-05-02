На болельщика "Ливерпуля" напали с арматурой в Риме перед матчем "Рома" - "Ливерпуль"

На болельщика "Ливерпуля" напали перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы", информирует Mirror. Нападение на Карла Джонсона произошло, когда он возвращался в отель из одного из пабов Рима. Он шел с другом, когда неизвестный налетел на него с небольшой арматурой. Джонсон получил несколько синяков, но ему удалось убежать. Как отмечается, пока неизвестно, произошло ли нападение на футбольной почве.

При этом обстановка в Риме перед ответным матчем в отличие от игры в Ливерпуле, когда произошло много беспорядков, пока очень спокойная и дружелюбная. Напомним, что перед первой игрой в Англии на другого болельщика "Ливерпуля" 53-летнего Шона Кокса напали с ножом. Он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии и его пришлось вводить в состояние медикаментозной комы.

Ответную игру в Риме посетят около 5000 болельщиков "Ливерпуля". Власти итальянской столицы направили на обеспечение их безопасности 1200 полицейских. В этом вопросе местные правоохранительные органы будут сотрудничать с британскими коллегами.

​Первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится сегодня, 2 мая. Начало – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.