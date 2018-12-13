14:04 | Футбол — Лига чемпионов

Мюллер извинился перед Тальяфико за удар ногой в голову

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер, который получил красную карточку в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса", извинился перед защитником Николасом Тальяфико.

На 75-й минуте встречи немец ногой влетел в голову соперника. Судья незамедлительно показал игроку красную карточку.

- Хочу извинитьмч перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. Это было непреднамеренно. Скорейшего выздоровления, - написал Мюллер в своем Твиттере.

В матче 6-го тура немецкая команда не смогла обыграть "Аякс" (1:1) - голландцы на последних минутых сравняли счет. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.

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http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/

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