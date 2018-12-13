Мюллер извинился перед Тальяфико за удар ногой в голову

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер, который получил красную карточку в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса", извинился перед защитником Николасом Тальяфико.

На 75-й минуте встречи немец ногой влетел в голову соперника. Судья незамедлительно показал игроку красную карточку.

- Хочу извинитьмч перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. Это было непреднамеренно. Скорейшего выздоровления, - написал Мюллер в своем Твиттере.

В матче 6-го тура немецкая команда не смогла обыграть "Аякс" (1:1) - голландцы на последних минутых сравняли счет. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.

Auf diesem Wege möchte ich mich bei Nico Tagliafico für den gestrigen Vorfall entschuldigen. Das war keine Absicht. Gute Besserung 👍🏼 pic.twitter.com/TsMcOxdlpi – Thomas Müller (@esmuellert_) 13 декабря 2018 г.

Все о Лиге чемпионов - здесь