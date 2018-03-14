Мюллер и Левандовски – в атаке "Баварии" на ответный матч с "Бешикташем"

"Бавария" объявила состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа". Напомним, что в первой встрече немецкий клуб одержал крупную победу – 5:0.
Состав команды выглядит следующим образом: Ульрайх – Хуммельс, Мартинес, Боатенг, Алаба, Рафинья – Тиаго, Видаль, Рибери – Мюллер, Левандовски.
Запасные: Штарке, Вагнер, Зюле, Родригес, Бернат, Руди, Киммих.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Here are the #FCBayern boys set to start against @BesiktasEnglish this evening! 🔴⚪ #MiaSanMia #packmas #BJKFCB pic.twitter.com/0ZgjFKiqvr– FC Bayern English (@FCBayernEN) 14 марта 2018 г.