"МЮ" впервые после ухода Фергюсона выиграл три матча на старте Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" впервые после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера начал выступление в Лиге чемпионов с трех побед в трех матчах. Команда под руководством Жозе Моуринью в группе A поочередно обыграла "Базель" (3:0), ЦСКА (4:1) и "Бенфику" (1:0).

В сезоне-2012/13, который был для шотландского специалиста последним у руля "красных дьяволов", команда в трех стартовых матчах главного еврокубкового турнира победила "Галатасарай" (1:0), ЧФР (2:1) и "Брагу" (3:2). В сезоне-2013/14 под руководством Дэвида Мойеса команда в трех играх одержали две победы при одной ничьей. Двумя годами позже при Луи ван Гале манкунианцы начали кампанию на международной арене с двух побед и одного поражения. В сезоне-2014/15 "МЮ" не попал в еврокубки, а в сезоне-2016/17 выступал в Лиге Европы.