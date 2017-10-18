"МЮ" победил "Бенфику" в группе ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бенфику" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч провел со штрафного Маркус Рэшфорд. "МЮ" еще не терял очков в текущем розыгрыше трофея.

Напомним, что в другом поединке группы A ЦСКА дома уступил "Базелю" (0:2).

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа A

"Бенфика" (Португалия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 64 - штрафной.

"Бенфика": Свилар, Дуглас, Луизау, Рубен Диаш, Гримальдо, Фейса, Пиззи (Живкович, 59), Филипе Аугусту, Сальвио (Серви, 83), Диогу Гонсалвеш (Жонас, 69), Хименес.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Мата (Лингард, 83), Матич, Эррера, Мхитарян (Мактоминэй, 90+2), Рэшфорд (Марсьяль, 76), Лукаку.

Предупреждения: Луизау, 5. Валенсия, 41. Диогу Гонсалвеш, 54. Лингард, 90+5.

Удаление: Луизау, 90+2.

Судья: Цвайер (Германия).

Трансляция матча "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед"