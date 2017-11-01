"МЮ" обыграл "Бенфику" и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Бенфика" завершился победой хозяев поля – 2:0. На 45-й минуте встречи вратарь португальцев Миле Свилар стал автором автогола, а на 78-й преимущество англичан удвоил защитник Дэйли Блинд, реализовав пенальти.

Примечательно, что на 15-й минуте Свилар отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля. А в предыдущей встрече против "МЮ" 18-летний голкипер допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.

Благодаря этому результату "красные дьяволы" набрали 12 очков и досрочно вышли в плей-офф турнира. В активе "орлов" по-прежнему нет очков.

В параллельном матче группы A ЦСКА в гостях обыграл "Базель" – 2:1.

Трансляция матча "МЮ" – "Бенфика" //

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