"МЮ" обыграл "Бенфику"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Бенфика" завершился победой хозяев поля – 2:0. На 45-й минуте встречи вратарь португальцев Миле Свилар стал автором автогола, а на 78-й преимущество англичан удвоил защитник Дэйли Блинд, реализовав пенальти.

Примечательно, что на 15-й минуте Свилар отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля. А в предыдущей встрече против "МЮ" 18-летний голкипер допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.

В параллельном матче группы A ЦСКА в гостях обыграл "Базель" – 2:1.

Групповой турнир

4-й тур

Группа А

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (1:0)

Голы: Свилар, 45 - в свои ворота (1:0). Блинд, 78 - с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Марсьяль, 15 (вратарь)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд, Мата (Эррера, 68), Матич, Мактоминэй, Лингард (Мхитарян, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 75), Лукаку.

"Бенфика": Свилар, Дуглас, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо (Элизеу, 64), Фейса, Пиззи (Жонас, 78), Самарис, Сальвио, Диогу Гонсалвеш, Хименес (Сеферович, 74).

Предупреждения: Рубен Диаш, 6. Байи, 24. Лингард, 24. Сальвио, 69. Самарис, 77.

Судья: МАЖЕЙКА (Литва).

31 октября. Манчестер. Стадион "Old Trafford".

Трансляция матча "МЮ" – "Бенфика" //

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