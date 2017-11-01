"МЮ" обыграл "Бенфику"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Бенфика" завершился победой хозяев поля – 2:0. На 45-й минуте встречи вратарь португальцев Миле Свилар стал автором автогола, а на 78-й преимущество англичан удвоил защитник Дэйли Блинд, реализовав пенальти.
Примечательно, что на 15-й минуте Свилар отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля. А в предыдущей встрече против "МЮ" 18-летний голкипер допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.
В параллельном матче группы A ЦСКА в гостях обыграл "Базель" – 2:1.
Групповой турнир
4-й тур
Группа А
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (1:0)
Голы: Свилар, 45 - в свои ворота (1:0). Блинд, 78 - с пенальти (2:0).
Нереализованный пенальти: Марсьяль, 15 (вратарь)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд, Мата (Эррера, 68), Матич, Мактоминэй, Лингард (Мхитарян, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 75), Лукаку.
"Бенфика": Свилар, Дуглас, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо (Элизеу, 64), Фейса, Пиззи (Жонас, 78), Самарис, Сальвио, Диогу Гонсалвеш, Хименес (Сеферович, 74).
Предупреждения: Рубен Диаш, 6. Байи, 24. Лингард, 24. Сальвио, 69. Самарис, 77.
Судья: МАЖЕЙКА (Литва).
31 октября. Манчестер. Стадион "Old Trafford".
Трансляция матча "МЮ" – "Бенфика" //
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yuiwanow1
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01:33
redgy
теаретически еще не вышли) может цска с базелем все оставшиеся по 4-0 закончат!)
00:46