"МЮ" не сумел дома забить "Валенсии" и потерял очки

"Манчестер Юнайтед" и "Валенсия" сыграли вничью (0:0) в матче Лиги чемпионов.

"МЮ" набрал четыре очка и занимает второе место в группе Н. У "Валенсии" одно очко и третья позиция.

В следующем туре "МЮ" примет "Ювентус", а "Валенсия" на выезде сыграет с "Янг Бойз".

Лига чемпионов

Группа Н

2-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Матич, Феллаини, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес (Марсьяль, 76).

"Валенсия": Нету, Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя, Кокелен (Солер, 78), Кондогбья, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев, 82), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 73).

Предупреждения: Кокелен, 21. Родриго, 32. Парехо, 45. Пиччини, 85. Лукаку, 86. Хосе Гайя, 87. Кондогбья, 90+2.

Судья: Винчич (Словения).

2 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

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