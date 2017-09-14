Мяч Ярмоленко претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Мяч нападающего дортмундской "Боруссии" Андреем Ярмоленко в ворота "Тоттенхэм" (1:3) в первом туре группового турнира претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Также на звание лучшего претендует гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в матче с "Ювентусом" (3:0), Дженка Тосуна ("Бешикташ") в игре с "Порту" (3:1), Харри Кейна ("Тоттенхэм") во встрече с "Боруссией" (3:1) и Педро Родригеса ("Челси") в матче с "Карабахом" (6:0).