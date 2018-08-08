"Мы убедительно просим вас не приобретать билеты с рук". "Спартак" обратился к болельщикам перед игрой с ПАОК

"Спартак" на официальном сайте обратился к болельщикам перед началом игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. Встреча пройдет сегодня на стадионе "Тумба", рассчитанном на 28 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что около 200 фанатов "Спартака" вопреки запрету приехали в Салоники на игру с ПАОК.

"Напоминаем, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.



Важно: по состоянию на утро 8 августа все билеты на матч ПАОК – "Спартак" проданы! Все билеты – именные. Гражданам России они не продавались. При этом при входе на стадион стюарды будут сверять имя на билете с документами.



Мы убедительно просим вас не приобретать билеты с рук, так как они могут оказаться поддельными. Кроме того, по возможности не посещайте прилегающую к стадиону территорию, не имея в наличии билета на матч. Тем самым вы позаботитесь о своей безопасности, а также снизите риск новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков, - говорится в сообщении красно-белых.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)