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22:00 27 сентября | Футбол — Лига чемпионов

"Мы победим!" Перфоманс болельщиков ЦСКА перед игрой с "МЮ"

Сегодня. Москва. Перфоманс болельщиков ЦСКА перед матчем с "МЮ". Фото "СЭ" Сегодня. Москва. Перфоманс болельщиков ЦСКА перед матчем с "МЮ". Фото "СЭ"
Сегодня. Москва. Перфоманс болельщиков ЦСКА перед матчем с "МЮ". Фото "СЭ"
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Болельщики ЦСКА перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" устроили яркий перфоманс на стадионе красно-синих.

На всю центральную трибуну мозаикой была выложена фраза: Мы - ЦСКА. Победим!" За воротам появилась цифра 12.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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armi

А страшного ничего не произошло - проигрыш был на 99% ожидаем. Но 2 тайм бал совершенно другим: армейцы бегали и даже держали мяч. А самые молодцы - это наша молодежь : Жама, Куча!!! ГЛАВНОЕ - У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!!! И ПРИДЕТ ДЕНЬ, КОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ!!!

23:41 27 сентября

Alexthegreat31

Ничего! Коники молодцы все равно! Нормально бегали! Защитники накосячили сильно вот только! Радует, что молодежь постоянно в составе! Это очень хорошо! (Болельщик спартака)

23:35 27 сентября

wedes

Кого?

23:27 27 сентября

igogohruhru

победили

23:22 27 сентября

Старик Хотабыч

Арентина-Ямайка - ПЯТЬ -НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:10 27 сентября