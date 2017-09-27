"Мы победим!" Перфоманс болельщиков ЦСКА перед игрой с "МЮ"

Сегодня. Москва. Перфоманс болельщиков ЦСКА перед матчем с "МЮ". Фото "СЭ"

Болельщики ЦСКА перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" устроили яркий перфоманс на стадионе красно-синих.

На всю центральную трибуну мозаикой была выложена фраза: Мы - ЦСКА. Победим!" За воротам появилась цифра 12.

Гимн Лиги чемпионов под классный перфоманс на полной Арене ЦСКА. Мурашки по коже! #ЦСКАМЮ pic.twitter.com/XMqNw8uQGF – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 сентября 2017 г.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"