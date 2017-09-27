"Мы победим!" Перфоманс болельщиков ЦСКА перед игрой с "МЮ"

Болельщики ЦСКА перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" устроили яркий перфоманс на стадионе красно-синих.
На всю центральную трибуну мозаикой была выложена фраза: Мы - ЦСКА. Победим!" За воротам появилась цифра 12.
Гимн Лиги чемпионов под классный перфоманс на полной Арене ЦСКА. Мурашки по коже! #ЦСКАМЮ pic.twitter.com/XMqNw8uQGF– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 сентября 2017 г.
armi
А страшного ничего не произошло - проигрыш был на 99% ожидаем. Но 2 тайм бал совершенно другим: армейцы бегали и даже держали мяч. А самые молодцы - это наша молодежь : Жама, Куча!!! ГЛАВНОЕ - У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!!! И ПРИДЕТ ДЕНЬ, КОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ!!!
23:41 27 сентября
Alexthegreat31
Ничего! Коники молодцы все равно! Нормально бегали! Защитники накосячили сильно вот только! Радует, что молодежь постоянно в составе! Это очень хорошо! (Болельщик спартака)
23:35 27 сентября
wedes
Кого?
23:27 27 сентября
igogohruhru
победили
23:22 27 сентября
Старик Хотабыч
Арентина-Ямайка - ПЯТЬ -НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:10 27 сентября