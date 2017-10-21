17:45 | Футбол — Лига чемпионов

Музей "Спартака" пополнился мячом с матча против "Севильи"

Мяч с матча "Спартак" - "Севилья" (5:1) в музее красно-белых. Фото ФК "Спартак"
Мяч с матча "Спартак" - "Севилья" (5:1) в музее красно-белых. Фото ФК "Спартак"
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Клубный музей "Спартака" пополнился новыми экспонатами с матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1). Как информирует пресс-служба москвичей – это: игровой мяч с автографами футболистов команды и главного тренера Массимо Карреры, официальная монетка УЕФА, которую судьи подбрасывают перед началом встречи, а также официальный вымпел к игре.

Напомним, что в этом матче "Спартак" одержал самую крупную в своей истории победу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Музейная победа "Спартака". Матч с "Севильей" дополнил славный ряд

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-10-21-myach_s_rekordnoy_igry_protiv_sevili__v_spartakovskom_muzeye/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а официальной левой бутсой Глушакова не пополнился?

18:02