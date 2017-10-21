Музей "Спартака" пополнился мячом с матча против "Севильи"

Клубный музей "Спартака" пополнился новыми экспонатами с матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1). Как информирует пресс-служба москвичей – это: игровой мяч с автографами футболистов команды и главного тренера Массимо Карреры, официальная монетка УЕФА, которую судьи подбрасывают перед началом встречи, а также официальный вымпел к игре.

Напомним, что в этом матче "Спартак" одержал самую крупную в своей истории победу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Музейная победа "Спартака". Матч с "Севильей" дополнил славный ряд