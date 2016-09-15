Мутко - о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве: "Не думаю, что будут проблемы"

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что у России не будет никаких проблем в связи с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве. Столица Украины примет решающий матч сезона-2017/18, это решение было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА в Афинах.

- В Киеве хороший стадион, не думаю, что будут какие-то проблемы. Не надо надумывать проблемы там, где их нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Другое дело, определенные вопросы задавались, но это скорее на будущее; была дискуссия в целом по процедуре выбора города. Решили, что с 2019 года будут четкие критерии выбора, чтобы всем все было понятно.