Мусса Сиссоко: "Матч был непростым, и "Интер" играл хорошо"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко после победы над "Интером" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игроки не переставали верить в успех. По его мнению, "шпоры" заслужили победу.

- Мы не переставали верить, - цитирует пресс-служба УЕФА Сиссоко. - По ходу недели мы обсуждали это и говорили, что если сделаем все грамотно, то сможем добиться победы. Матч был непростым, и "Интер" играл хорошо. Мы отдали игре все силы и в итоге заслужили гол, так что сейчас мы все очень рады.