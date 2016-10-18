Муса - в запасе "Лестера" на матч с "Копенгагеном"

Стали известны составы "Лестера" и "Копенгагена" на матч группового турнира Лиги чемпионов. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса остался на скамейке запасных чемпионов Англии. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фухс - Махрез, Кинг, Дринкуотер, Олбрайтон - Слимани, Варди.

Запасные - Цилер, Эрнандус, Шлупп, Амарти, Муса, Окадзаки, Ульоа.

"Копенгаген": Ольсен - Анкерсен, М. Йоргенсен, Э. Йоханссон, Аугустинссон - Вербич, Квист, Делэйни, Туту - Сантандер, Корнелиус.

Запасные - С. Андерсен, Хегли, Фальк, Куск, Антонссон, Грегуш, Павлович.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Лестер" - "Копенгаген"