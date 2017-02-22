Муса сыграет против "Севильи" с первых минут

Стали известны заявки "Севильи" и "Лестера" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса выйдет в "старте" гостей. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Севилья": Рико - Феррера, Рами, Лангле, Эскудеро, Сарабия - Н'Зонзи, Витоло, Насри - Корреа, Йоветич.

Запасные - Сория, Краневиттер, Каррису, Иборра, Вьетто, Бен Йеддер, Васкес.

"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фухс - Дринкуотер, Ндиди - Олбрайтон, Махрез, Муса - Варди.

Запасные - Цилер, Чилуэлл, Кинг, Амарти, Окадзаки, Грэй, Беналуан.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Севилья" - "Лестер"