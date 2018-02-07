Мурад Мусаев: "Хочется, чтобы летом к первой команде присоединилось как можно больше наших воспитанников"

Старший тренер "Краснодара" до 19 лет Мурад Мусаев на пресс-конференции после поражения в серии пенальти от "Реала" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА отметил посещаемость игры. По его словам, атмосфера на стадионе не давила на футболистов.

– Атмосфера не давила на команду?

– Не давила ни в коем случае. Был груз ответственности, ведь это впервые для многих из них. Но для ребят это был праздник. Хочу поблагодарить публику. 32 тысячи на матче юношеских команд – это фантастика! Да еще и в будний день! Ребята отдали все силы, чтобы порадовать зрителей, но вышло как вышло.

– Чем ваши игроки отличаются от воспитанников других школ?

– Мы делаем большой акцент на технику, но, думаю, наши ребята отличаются от Москвы тем, что они более воспитанны, скромны и более патриотичны к своему клубу.

– Кто из этой команды может играть в основном "Краснодаре"?

– Смотрите: Игнатьев, Сулейманов, Сафонов – все игравшие в первой команде проявили себя с лучшей стороны. Они готовы, но у нас основа сильная, борется за самые высокие места. В идеале хотелось бы, чтобы на летнем сборе к первой команде присоединилось как можно больше наших футболистов. (Гоша ЧЕРНОВ)