Мурад Мусаев: "Доволен обороной "Краснодара", сдержали сумасшедшую четверку "Реала"

Старший тренер "Краснодара" до 19 лет Мурад Мусаев на пресс-конференции после поражения в серии пенальти от "Реала" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА отметил, что сопернику помог выиграть игровой тонус.

– Равная игра, – начал Мусаев. – В первом тайме мы больше владели мячом, наши атаки были острее. В конце таймов подсели физически, второй тайм начали хорошо, но в последние 10 минут соперник создал несколько опасных моментов, потому что был свежее. Основная проблема в том, что "Реал" находится в игровом тонусе, а мы последний официальный матч провели два месяца назад. Думаю, что нам не хватило игрового ритма. Был целый ряд хороших подходов, но из-за физического состояния не довели их до ума. Доволен обороной, сдержали сумасшедшую четверку "Реала". А атака далеко не реализовала свой потенциал.

– Готовились ли вы к серии пенальти?

– Мы смотрели матчи "Реала", но закономерности в действиях вратарей не увидели. Мадридцы за шесть игр использовали трех голкиперов, и мы не знали, кто выйдет.

– Кто определял исполнителей пенальти?

– Это было решение игроков. Я никогда не говорю: "Бьют ты, ты и ты!" Я спросил, кто готов, ребята подняли руки, и мы определили очередность. Должен был бить Бородин, но у него обе "икры" свело. (Гоша ЧЕРНОВ)