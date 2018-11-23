"Моя нога уцелела благодаря болельщикам и врачам". Фанат ЦСКА - о трагедии в римском метро

Болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, пострадавший в результате инцидента в римском метро перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3), заявил, что ему удалось сохранить ногу благодаря фанатам и врачам. 23 октября на станции метро "Репубблика" обрушился эскалатор, в результате чего десятки человек получили повреждения.

- Большая заслуга в том, что моя ступня уцелела, принадлежит болгарским болельщикам софийского ЦСКА и нашим, русским ребятам, оказавшимся рядом, - приводит РИА Новости слова Тюрина. -Так получилось, что сверху на мне была толпа людей, их растаскивали по одному, и меня не стали "выдергивать", а аккуратно подняли за руки. Только тогда стало понятно, что у меня раздроблены берцовые кости и "висит" стопа, которую легко можно было оторвать в такой толкучке

Врачи совершили чудо, не поленились попробовать спасти стопу, провели очень кропотливую работу: буквально создали искусственные артерии и вены, чтобы запустить кровообращение: в течение 48 часов они должны были заработать, иначе ногу бы отняли.

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