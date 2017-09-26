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11:39 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью вышел на прогулку по Москве с двумя охранниками


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вышел из гостиницы на прогулку по Москве в сопровождении двух охранников, передает с места событий корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Несколько болельщиков попытались сфотографироваться со знаменитым специалистом, однако сотрудники охраны запретили это делать, держа тренера на настоянии пяти метров от фанатов.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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