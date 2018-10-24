00:17 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью тремя пальцами ответил на оскорбления фанатов "Ювентуса"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью эффектно ответил на оскорбления со стороны фанатов "Ювентуса" в матче 3-го тура группвого турнира Лиги чемпионов. Португалец показал трибунам три пальца, намекая на золотой требл. Специалист выигрывал с "Интером" Лигу чемпионов, лигу и кубок Италии, что пытаются сделать в последние годы туринцы.

 

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