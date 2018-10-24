Моуринью тремя пальцами ответил на оскорбления фанатов "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью эффектно ответил на оскорбления со стороны фанатов "Ювентуса" в матче 3-го тура группвого турнира Лиги чемпионов. Португалец показал трибунам три пальца, намекая на золотой требл. Специалист выигрывал с "Интером" Лигу чемпионов, лигу и кубок Италии, что пытаются сделать в последние годы туринцы.

Mourinho che fa il gesto del triplete ai tifosi juventini è l'ottava meraviglia del mondo

I❤U MOU pic.twitter.com/3Qb3Nv8mfD – G. (@LaGio___) 23 октября 2018 г.