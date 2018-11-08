02:56 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью спросили о жесте. И вот его реакция

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира против "Ювентуса" (2:1) попросил журналистку спрашивать его об игре, не жесте, продемонстрированном болельщикам туринцев. 

Португалец услышал реплику журналистки про то, что его празднование выглядело неуместным на фоне расстроенных игроков "Юве". Он спросил, понимает ли журналистка по-итальянски, предложил его перевести и рассмеялся.

Жест дня. Моуринью троллит болельщиков "Ювентуса"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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