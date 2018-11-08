Моуринью спросили о жесте. И вот его реакция

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира против "Ювентуса" (2:1) попросил журналистку спрашивать его об игре, не жесте, продемонстрированном болельщикам туринцев.

Португалец услышал реплику журналистки про то, что его празднование выглядело неуместным на фоне расстроенных игроков "Юве". Он спросил, понимает ли журналистка по-итальянски, предложил его перевести и рассмеялся.

This man is something else. What a glorious bastard. pic.twitter.com/KDrRqXD6q2 – m (@IceColdToto) 7 ноября 2018 г.

Жест дня. Моуринью троллит болельщиков "Ювентуса"