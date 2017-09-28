Моуринью отказал 23-летней россиянке в автографе и селфи

23-летняя жительница Казани Лейсан Халилова за день до матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4) пыталась взять автограф и сфотографироваться с главным тренером англичан Жозе Моуринью, сообщает The Sun. Россиянка ждала португальца в холле отеля, где расположились "красные дьяволы", но получила отказ. Наставник "МЮ" ушел в свою комнату и попросил охранников не пускать туда девушку.
Халилова является фанаткой Моуринью. Впервые она встретила португальца в Казане, когда туда приезжал миланский "Интер". Девушка отметила, что инцидент, произошедший в Москве, не повлияет на ее отношение к тренеру.
Jose Mourinho leaves female fan upset after bizarre incident https://t.co/jAM77w8Tqz pic.twitter.com/uAUleqhEIg– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 28 сентября 2017 г.
bvb1987
португальца в Казане --------------------------- откуда таких неграмотных журналюг набирают?Из Средней Азии?
18:23
Valdemarson
Видимо, в какой-то Казан приезжал Интер, и там они повстречались...
18:18
wihain
В казанЕ, в смысле, в кастрюле в которой плов варят.
18:16
Kotletus
Есть такой Казан, так вот это в нем дело было...
18:13
Levbereg
"Казане"- так обычно пишут с ошибками заядлые форумчане, которым чужда грамматика! А девушку видимо Моуринью запомнил с прошлого раза и ретировался.)))
18:08
oze11
в Казане это где?
18:06
наташа_и
в Казани
18:05
Millwall82
А легендарный бы Джордж Бест воспользовался бы моментом и девушкой))))
18:02
marsey
ага, в КазанЕ!!!!! редакторы, ау!!!
17:56
доктор Фишер
Моур, должно,принял девчонку за секс-услугу, бывает.
17:44
голвам
да нет это уже не фанатка а маньячка она бы и в номер пролезла бы и разделась Этож надо было все бросить и в Москву приехать ну и баба одержимая пощупать знаменитость или его орган
17:40