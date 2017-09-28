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17:35 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью отказал 23-летней россиянке в автографе и селфи

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23-летняя жительница Казани Лейсан Халилова за день до матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4) пыталась взять автограф и сфотографироваться с главным тренером англичан Жозе Моуринью, сообщает The Sun. Россиянка ждала португальца в холле отеля, где расположились "красные дьяволы", но получила отказ. Наставник "МЮ" ушел в свою комнату и попросил охранников не пускать туда девушку.

Халилова является фанаткой Моуринью. Впервые она встретила португальца в Казане, когда туда приезжал миланский "Интер". Девушка отметила, что инцидент, произошедший в Москве, не повлияет на ее отношение к тренеру.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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bvb1987

португальца в Казане --------------------------- откуда таких неграмотных журналюг набирают?Из Средней Азии?

18:23

Valdemarson

Видимо, в какой-то Казан приезжал Интер, и там они повстречались...

18:18

wihain

В казанЕ, в смысле, в кастрюле в которой плов варят.

18:16

Kotletus

Есть такой Казан, так вот это в нем дело было...

18:13

Levbereg

"Казане"- так обычно пишут с ошибками заядлые форумчане, которым чужда грамматика! А девушку видимо Моуринью запомнил с прошлого раза и ретировался.)))

18:08

oze11

в Казане это где?

18:06

наташа_и

в Казани

18:05

Millwall82

А легендарный бы Джордж Бест воспользовался бы моментом и девушкой))))

18:02

marsey

ага, в КазанЕ!!!!! редакторы, ау!!!

17:56

доктор Фишер

Моур, должно,принял девчонку за секс-услугу, бывает.

17:44

голвам

да нет это уже не фанатка а маньячка она бы и в номер пролезла бы и разделась Этож надо было все бросить и в Москву приехать ну и баба одержимая пощупать знаменитость или его орган

17:40