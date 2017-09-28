Моуринью отказал 23-летней россиянке в автографе и селфи

23-летняя жительница Казани Лейсан Халилова за день до матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4) пыталась взять автограф и сфотографироваться с главным тренером англичан Жозе Моуринью, сообщает The Sun. Россиянка ждала португальца в холле отеля, где расположились "красные дьяволы", но получила отказ. Наставник "МЮ" ушел в свою комнату и попросил охранников не пускать туда девушку.

Халилова является фанаткой Моуринью. Впервые она встретила португальца в Казане, когда туда приезжал миланский "Интер". Девушка отметила, что инцидент, произошедший в Москве, не повлияет на ее отношение к тренеру.