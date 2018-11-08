Моуринью объяснил свой жест после матча с "Ювентусом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:1) отметил, что своим жестом хотел показать, что не слышит болельщиков туринцев. По словам португальца, фанаты соперника оскорбляли его на протяжении всей игры.

- Меня оскорблаяли на протяжении всего матча, а я просто приехал сюда делать свою работу, - приводит Football Italia слова Моуринью. - Что касается моего жеста, то я никого не оскорблял. Это был жест, который показывает, что я хочу, чтобы они были громче. Наверное, не следовало этого делать. Я отреагировал так, потому что они оскорбляли мою семью.

Жест дня. Моуринью троллит болельщиков "Ювентуса"