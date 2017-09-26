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14:18 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью не отказал болельщикам в автографах и селфи


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед тем, как отправиться на предматчевую пресс-конференцию на стадион ЦСКА, не отказал собравшимся около гостиницы болельщикам в автографах и селфи. Поклонники проводили португальца овациями. В то же время полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян от общения с фанатами отказался. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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