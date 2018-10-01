Моуринью назвал себя ребенком, который верит в честность игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем второго тура Лиги чемпионов против "Валенсии" рассказал об атмосфере в команде. В то же время португальский специалист отказался говорить, общался ли он с президентом клуба Эдом Вудвордом о своем будущем.

- Я вижу игроков, которые расстроены поражениями, и вижу тех, кто не выглядит так, что команда проиграла. Вижу и то, и другое, но на последних двух тренировках все было хорошо, у всех есть желание работать и играть, - цитирует EFE Моуринью. – Я все еще наивный ребенок, которым был 20 лет назад, и не верю, что игроки не честны.

Разговаривал ли я с президентом клуба после поражения от "Вест Хэма" – это личное дело. Я не спрашиваю у вас, с кем вы разговаривали по телефону вчера вечером или сегодня утром. Это личная информация, я не буду разглашать ее.

"Манчестер Юнайтед" после семи туров набрал 10 очков и занимает 10-е место в английской премьер-лиге. В последних двух турах команда Моуринью сыграла вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1) и уступила "Вест Хэму" (1:3). Между этими матчами "МЮ" потерпел поражение от "Дерби Каунти" в Кубке лиге.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия" состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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