Моуринью намерен выпустить Ибрагимовича, Погба и Рохо в матче с "Базелем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает использовать Маркоса Рохо, Поля Погба и Златана Ибрагимовича в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". Все три игрока совсем недавно восстановились после тяжелых травм. Рохо в текущем сезоне еще не принимал участия в официальных матчах, Погба получил повреждение в начале сентября и вернулся на поле только 18 ноября в игре с "Ньюкаслом" (4:1) и отметился голом. Ибрагимович был травмирован с 20 апреля и вернулся также в поедине с "Ньюкаслом", выйдя на замену на 13 минут.

Напомним, что "МЮ" - соперник ЦСКА по групповому турниру. Для выхода в плей-офф с первого места клубу достаточно набрать одно очко.

Матч "Базель" - "МЮ" состоится 22 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.