Мората и Азар - в старте "Челси" на матч против "Атлетико", Торрес в запасе

Стали известны составы "Атлетико" и "Челси" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в составе лондонцев появятся нападающие Альваро Мората и Эден Азар, у "матрасников" в запасе остался экс-форвард "синих" Фернандо Торрес.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Атлетико": Облак - Луис, Эрнандес, Годин, Хуанфран - Карраско, Сауль, Партей, Коке - Корреа, Гризманн.

Запасные: Мойя, Хименес, Савич, Габи, Гайтан, Вьетто, Торрес.

"Челси": Куртуа - Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта - Алонсо, Бакайоко, Канте, Мозез - Азар, Фабрегас - Мората.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Педро, Дзаппакоста, Виллиан, Батшуайи, Кристенсен.

Напомним, что встреча "Атлетико" - "Челси" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.