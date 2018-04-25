Мончи: "За 10 минут до конца матча "Рома" была уже практически выбита из турнира, но сейчас есть шанс"

Спортивный директор "Ромы" Мончи надеется, что его команда сможет отыграться после поражения от "Ливерпуля" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5). В 1/4 финала "Рома" проиграла первую встречу 1:4, а затем выиграла 3:0 и вышла в полуфинал.

– Это сложная ситуация. У нас были большие надежды, но результат получился не очень хорошим, хотя за 10 минут до конца матча он был еще хуже. Мы практически были ликвидированы, – цитирует Mediaset Premium Мончи. – Теперь у нас есть шанс. Мы должны использовать то, что сделали в противостоянии с "Барселоной". Я все еще верю в свою команду, хотя знаю, что это будет очень и очень сложно. "Ливерпуль" будет знать, что "Рома" уже выходила из подобной ситуацией, и будет готов ко всему. 90 на "Олимпико" тянутся очень долго. Шансов у нас мало, но я верю.