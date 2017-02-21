14:41 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мончи: "В "Севилье" есть ощущение незавершенности"

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Спортивный директор "Севильи" Мончи считает, что следующей целью его команды должно быть попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов. До этого "Севилья" трижды выигрывала Лигу Европы.

– В клубе есть чувство незавершенности, несмотря на успехи в Лиге Европы, – цитирует Le Figaro Мончи. – В последние годы нам никак не удается попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сейчас мы полны энтузиазма и стремления достичь цели, попасть в восьмерку лучших в Европе. Это был бы еще один шаг для роста клуба.

В 1/8 финала "Севилье" будет противостоять "Лестер".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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