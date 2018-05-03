Мончи: "С ВАР финал был бы "Бавария" - "Рома"

Спортивный директор "Ромы"​ Мончи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (4:2) выступил за введение системы видеоповторов (ВАР). По его мнению, финал турнира мог бы быть другим.

- Пришло время высказать недовольство, и не только "Роме", но и "Ювентусу", который также пострадал из-за ошибок арбитра в матче против "Реала", - цитирует Mediaset Premium Мончи. - Итальянский футбол должен высказать недовольство, потому что то, что мы видели сегодня, было шокирующим.

Стоит похвалить "Ливерпуль" за выход финал, но также стоит оценить, как это произошло. На "Энфилде" третий гол был забит из офсайд, здесь нам не назначили два пенальти. Я испанц, приехал сюда год назад, но, думаю, настало время, когда итальянский футбол должен выразить свою позицию, потому что это не нормально. Не понимаю, почему ВАР не используется в самом важном клубном соревновании в мире. Я не понимаю. Есть и другие ошибки, но гораздо менее заметные. Парни в раздевалке были очень сердиты, так как мы дали 100 процентов во второй половине и были превосходны. Думаю, что ВАР необходима, потому что фанаты уже шутят, что с ВАР финал был бы "Бавария" - "Рома", но на самом деле это правда.