Мончи: "Барселоне" на этот раз будет сложнее все исправить"

Бывший спортивный директор "Севильи" Мончи считает, что "Барселоне" будет сложно отыграться в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В Турине каталонцы проиграли со счетом 0:3, но на предыдущей стадии турнира они сумели отыграть отставание в четыре мяча от "ПСЖ".

– "Барселона" попробует так же вернуться в игру, – цитирует Sky Italia Мончи. – Но я думаю, что на этот раз ей будет сложнее исправить все. Дело в защите. В обороне "Ювентус" совсем не похож на "ПСЖ". У туринцев одни из самых опытных в Европе защитников.

Напомним, что матч "Барселона" - "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.