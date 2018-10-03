"Монако" разгромлен "Боруссией". "Атлетико" победил "Брюгге"

Завершились матчи второго тура группового турнира Лиги чемпионов в квартете A.

"Боруссия" дома обыграла "Монако" со счетом 3:0. Голы забили Брун Ларсен (51), Пако Алькасер (72) и Марко Ройс (90+2). На 69-й минуте Алькасер не реализовал пенальти. В составе "монегасков" 76 минут отыграл российский полузащитник Александр Головин. У дортмундцев всю встречу провел экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

В другом матче группы A "Атлетико" со счетом 3:1 победил "Брюгге". У победителей дважды отличился Антуан Гризманн (28 и 67) и Коке (90+4).

"Боруссия" и "Атлетико" набрали по 6 очков после двух матчей. У "Монако" и "Брюгге" нет набранных балов.

Группа A

"Боруссия Д" (Германия) - "Монако" (Франция) - 3:0 (0:0)

Голы: Брун Ларсен, 51 (1:0). Пако Алькасер, 72 (2:0). Ройс, 90+2 (3:0).

Нереализованный пенальти: Пако Алькасер, 69 (штанга)

"Боруссия Д" (Германия): Бюрки, Пищек, Загаду, Аканджи, Диалло, Вольф (Брун Ларсен, 46), Витсель, Дилэйни (Вайгль, 65), Ройс, Санчо (Филипп, 84), Пако Алькасер.

"Монако": Бенальо (Субашич, 45), Раджи, Жемерсон, Глик, Хенрикс, Тилеманс, Аолу, Головин (Шадли, 77), Сидибе, Фалькао, Силла (Грансир, 70).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

"Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:1 (1:1)

Голы: Гризманн, 28 (1:0). Данджума, 39 (1:1). Гризманн, 67 (2:1). Коке, 90+4 (3:1).

"Атлетико" (Испания): Облак, Годин, Ариас, Хименес (Филипе Луис, 46), Эрнандез, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 63), Диегу Коста (Эрнандес, 69), Гризманн, Лемар.

"Брюгге": Летица, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ритс (Опенда, 76), Ванакен, Влитинк (Клинтон Мата, 57), Схрейверс (Накамба, 56), Уэсли, Данджума.

Предупреждения: Ритс, 28. Хименес, 36. Опенда, 81. Эрнандез, 85.

Судья: Кружляк (Словакия).