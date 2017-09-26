"Монако" проиграл "Порту", "Бешикташ" выиграл у "Лейпцига" при судействе Карасева

"Монако" на своем поле с крупным счетом уступил "Порту" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече, которую обслуживала российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым, "Бешикташ" в Турции переиграл "Лейпциг".

Лидирует в турнирной таблице группы G турецкая команда, на втором месте идут португальцы, а замыкают тройку немцы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа G

2-й тур

"Монако" (Франция) - "Порту" (Португалия) - 0:3 (0:1)

Голы: Абубакар, 31 (0:1). Абубакар, 69 (0:2). Лаюн, 89 (0:3).

"Монако": Бенальо, Сидибе, Жемерсон, Глик, Жорже, Фабинью, Жоау Моутинью, Лемар (Маркуш Лопеш, 63), Геззаль (Кейта, 74), Фалькао, Диакаби (Каррильо, 46).

"Порту": Касильяс, Рикарду Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Сержиу Оливейра (Рейес, 86), Данилу Перейра, Эррера, Брахими (Лаюн, 71), Марега, Абубакар (Корона, 71).

Предупреждения: Диакаби, 9. Фабинью, 33. Эррера, 34. Сержиу Оливейра, 62. Данилу Перейра, 66. Сидибе, 83. Касильяс, 87.

Судья: Винчич (Словения).

Монако. Стадион "Луи II".

"Бешикташ" (Турция) - "Лейпциг" (Германия) - 2:0 (2:0)

Голы: Бабел, 11 (1:0). Талиска, 43 (2:0).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Пепе, Тошич, Джанер Эркин, Медель (Неджип Уйсал, 60), Хатчинсон, Огузхан, Талиска (Арслан, 71), Бабел, Куарежма, Дженк (Негредо, 80).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан (Кампль, 46), Хальстенберг, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта (Брума, 59), Демме, Вернер (Клостерманн, 32), Огюстен.

Предупреждения: Орбан, 8. Кейта, 15. Джанер Эркин, 17. Фабрисио Агосто, 90+7.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

Стамбул. Стадион "Водафон Арена".