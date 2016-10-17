"Монако" прилетел в Москву

Самолет с игроками и тренерским штабом "Монако" приземлился в Москве, где завтра состоится матч Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба. Завтра монегаски в 21.45 по московскому времени сыграют с ЦСКА. Напомним, ранее стала известна группа игроков, которая полетит в Россию, а также то, что форвард Радамель Фалькао не сыграет с армейцами.