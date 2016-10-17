15:03 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Монако" прилетел в Москву

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Самолет с игроками и тренерским штабом "Монако" приземлился в Москве, где завтра состоится матч Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба. Завтра монегаски в 21.45 по московскому времени сыграют с ЦСКА. Напомним, ранее стала известна группа игроков, которая полетит в Россию, а также то, что форвард Радамель Фалькао не сыграет с армейцами.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shms

ALEXEY959595, завтра вот какой юбилей-Игорек пропустит в 40-м матче подряд в Лиге чемпионов

15:58

ALEXEY959595

Игорь на юбилей себе подарок сделает- опять пропустит очередной гол в еврокубках, теперь от Монако! Надо же антирекорд оставить таким, чтобы потом его никто переплюнуть не смог))))

15:50

shms

Юбилей Игорешкин отмечать

15:38

shms

Шампанское привезли недопитое кокошей и мамаем

15:29

ALEXEY959595

Можно ещё 100% вариант- Монако забьёт!

15:18

ALEXEY959595

Верная ставка на этот матч x2 (Монако не проиграет), 100%!

15:17

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