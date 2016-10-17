"Монако" прилетел в Москву

Самолет с игроками и тренерским штабом "Монако" приземлился в Москве, где завтра состоится матч Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба. Завтра монегаски в 21.45 по московскому времени сыграют с ЦСКА. Напомним, ранее стала известна группа игроков, которая полетит в Россию, а также то, что форвард Радамель Фалькао не сыграет с армейцами.
Les joueurs sont arrivés à Moscou #CSKAASM pic.twitter.com/krCsMs3OPk– AS MONACO (@AS_Monaco) 17 октября 2016 г.
shms
ALEXEY959595, завтра вот какой юбилей-Игорек пропустит в 40-м матче подряд в Лиге чемпионов
15:58
ALEXEY959595
Игорь на юбилей себе подарок сделает- опять пропустит очередной гол в еврокубках, теперь от Монако! Надо же антирекорд оставить таким, чтобы потом его никто переплюнуть не смог))))
15:50
shms
Юбилей Игорешкин отмечать
15:38
shms
Шампанское привезли недопитое кокошей и мамаем
15:29
ALEXEY959595
Можно ещё 100% вариант- Монако забьёт!
15:18
ALEXEY959595
Верная ставка на этот матч x2 (Монако не проиграет), 100%!
15:17