"Монако" победил "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня. Монте-Карло. "Монако" - "Манчестер Сити" - 3:1. Вратарь хозяев Даниэль СУБАШИЧ - один из главных героев матча. Фото REUTERS

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" – 3:1. По голу у хозяев забили Кильян Мбаппе, Фабинью и Темуе Бакайоко. У англичан отличился Лерой Сане. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3:5 в пользу "горожан". По сумме двух матчей в следующий раунд прошел "Монако".

Отметим, что команда Хосепа Гвардьолы впервые выбыла из борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Следующий соперник монегасков станет известен после жеребьевки, которая состоится в ближайшую пятницу.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Монако" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 8 (1:0). Фабинью, 29 (2:0). Сане, 71 (2:1). Бакайоко, 77 (3:1).

"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Раджи (А.Туре, 70), Менди, Фабинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Жоау Моутинью, 81).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Сане, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Агуэро, Стерлинг.Предупреждения: Санья, 11. Де Брейне, 58. Бакайоко, 59. Стерлинг, 74. Жермен, 89. Лемар, 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

15 марта. Монако. Стадион "Луи II".

Первый матч – 3:5.

Трансляция матча "Монако" - "Манчестер Сити"