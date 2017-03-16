"Монако" победил "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" – 3:1. По голу у хозяев забили Кильян Мбаппе, Фабинью и Темуе Бакайоко. У англичан отличился Лерой Сане. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3:5 в пользу "горожан". По сумме двух матчей в следующий раунд прошел "Монако".
Отметим, что команда Хосепа Гвардьолы впервые выбыла из борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Следующий соперник монегасков станет известен после жеребьевки, которая состоится в ближайшую пятницу.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Монако" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:1 (2:0)
Голы: Мбаппе, 8 (1:0). Фабинью, 29 (2:0). Сане, 71 (2:1). Бакайоко, 77 (3:1).
"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Раджи (А.Туре, 70), Менди, Фабинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Жоау Моутинью, 81).
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Сане, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Агуэро, Стерлинг.Предупреждения: Санья, 11. Де Брейне, 58. Бакайоко, 59. Стерлинг, 74. Жермен, 89. Лемар, 90+2.
Судья: Рокки (Италия).
15 марта. Монако. Стадион "Луи II".
Первый матч – 3:5.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Pablo_75
Восставший из пепла ____________ Интересно, сколько Гварди продержится в Сити. __________ Я бы сказал, что эти 6-6 хуже чем 2-10 у Венгера. Там-то сразу было ясно, что команды не равны, а тут... Имея такую звёздную полузащиту, так отдавать центр поля и позволять Монако так себя возить...
01:03
shpasic
foreverCSKAforever, c Ерёменко лучше поспорить - у него всё равно времени свободного много.
00:53
zoostation
Монако как и Лестер тоже не подарок будет в 1/4. И вообще финал Монако-Лестер был бы супер!
00:53
zoostation
Manchester от/сo/City.
00:50
Thomas_Boy
Масаи победили саксов. Без скандалов. Даже в СК нечего отправить.
00:49
foreverCSKAforever
Shpasic, насчет того, кто слил Байеру, я бы поспорил.
00:48
Восставший из пепла
Монако - прототип будущего еврофутбола, черные негры из Африки, и коричневые евро-негры. Интересно, сколько Гварди продержится в Сити.
00:48
Свинству Бой!
Зато Турбин бы превратил этот матч в фарс сразу не засчитав первый гол Монако! Факт.
00:47
акробат
по сути же - достаточно буднично. не зажгло
00:45
Pablo_75
Причём да, в этом противостоянии никаких скандалов, симуляций и т. д. Чистейшей прелести чистейший идеал.
00:44
maxscorp78
Монако-красавцы!
00:44
Pablo_75
Вот и закончилась сказка под названием 1/8 ЛЧ. Барса-ПСЖ 6-5, Монако-МанСити 6-6. Я счастлив что это видел...
00:43
shpasic
ЦСКА ещё и Тоттенхему и Байеру умудрился слить - и где они сейчас? рвут Андерлехт, видимо))
00:43
акробат
Реал-Монако Барселона-Боруссия Ювентус-Лестер Атлетико-Бавария
00:43
Da Lyrikas
Вот это матч был! Настоящее действо, а не комедия в исполнении Баркелоны и судей.
00:42
Slim Taller
Уже известны две пары : Реал - Лестер и Барселрна - Атлетико.
00:41
Crass
City are shit and that`s a fact!!!
00:40
Хунтер
Сначала у был уверен, что одну будущую пару (Реал Лестер) уже знаю точно, но ошибся, может и Монако попасться
00:39
Slim Taller
Монако с победой! И без Фалькао справились с Гвардиолой.
00:38
foreverCSKAforever
И как только ЦСКА умудрился слить такому днищу, как Монако. Страшно представить, что сотворил бы с монегасками Зенит, попадись те ему вместо Андерлехта.
00:38
shpasic
а чему так радовался Шмурнов, словно это Спартак выиграл Лигу Чемпионов?
00:38