00:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Монако" победил "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня. Монте-Карло. "Монако" - "Манчестер Сити" - 3:1. Вратарь хозяев Даниэль СУБАШИЧ - один из главных героев матча. Фото REUTERS
Сегодня. Монте-Карло. "Монако" - "Манчестер Сити" - 3:1. Вратарь хозяев Даниэль СУБАШИЧ - один из главных героев матча. Фото REUTERS
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" – 3:1. По голу у хозяев забили Кильян Мбаппе, Фабинью и Темуе Бакайоко. У англичан отличился Лерой Сане. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3:5 в пользу "горожан". По сумме двух матчей в следующий раунд прошел "Монако".

Отметим, что команда Хосепа Гвардьолы впервые выбыла из борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Следующий соперник монегасков станет известен после жеребьевки, которая состоится в ближайшую пятницу.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Монако" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 8 (1:0). Фабинью, 29 (2:0). Сане, 71 (2:1). Бакайоко, 77 (3:1).

"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Раджи (А.Туре, 70), Менди, Фабинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Жоау Моутинью, 81).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Сане, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Агуэро, Стерлинг.Предупреждения: Санья, 11. Де Брейне, 58. Бакайоко, 59. Стерлинг, 74. Жермен, 89. Лемар, 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

15 марта. Монако. Стадион "Луи II".

Первый матч – 3:5.

Трансляция матча "Монако" - "Манчестер Сити"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Pablo_75

Восставший из пепла ____________ Интересно, сколько Гварди продержится в Сити. __________ Я бы сказал, что эти 6-6 хуже чем 2-10 у Венгера. Там-то сразу было ясно, что команды не равны, а тут... Имея такую звёздную полузащиту, так отдавать центр поля и позволять Монако так себя возить...

01:03

shpasic

foreverCSKAforever, c Ерёменко лучше поспорить - у него всё равно времени свободного много.

00:53

zoostation

Монако как и Лестер тоже не подарок будет в 1/4. И вообще финал Монако-Лестер был бы супер!

00:53

zoostation

Manchester от/сo/City.

00:50

Thomas_Boy

Масаи победили саксов. Без скандалов. Даже в СК нечего отправить.

00:49

foreverCSKAforever

Shpasic, насчет того, кто слил Байеру, я бы поспорил.

00:48

Восставший из пепла

Монако - прототип будущего еврофутбола, черные негры из Африки, и коричневые евро-негры. Интересно, сколько Гварди продержится в Сити.

00:48

Свинству Бой!

Зато Турбин бы превратил этот матч в фарс сразу не засчитав первый гол Монако! Факт.

00:47

акробат

по сути же - достаточно буднично. не зажгло

00:45

Pablo_75

Причём да, в этом противостоянии никаких скандалов, симуляций и т. д. Чистейшей прелести чистейший идеал.

00:44

maxscorp78

Монако-красавцы!

00:44

Pablo_75

Вот и закончилась сказка под названием 1/8 ЛЧ. Барса-ПСЖ 6-5, Монако-МанСити 6-6. Я счастлив что это видел...

00:43

shpasic

ЦСКА ещё и Тоттенхему и Байеру умудрился слить - и где они сейчас? рвут Андерлехт, видимо))

00:43

акробат

Реал-Монако Барселона-Боруссия Ювентус-Лестер Атлетико-Бавария

00:43

Da Lyrikas

Вот это матч был! Настоящее действо, а не комедия в исполнении Баркелоны и судей.

00:42

Slim Taller

Уже известны две пары : Реал - Лестер и Барселрна - Атлетико.

00:41

Crass

City are shit and that`s a fact!!!

00:40

Хунтер

Сначала у был уверен, что одну будущую пару (Реал Лестер) уже знаю точно, но ошибся, может и Монако попасться

00:39

Slim Taller

Монако с победой! И без Фалькао справились с Гвардиолой.

00:38

foreverCSKAforever

И как только ЦСКА умудрился слить такому днищу, как Монако. Страшно представить, что сотворил бы с монегасками Зенит, попадись те ему вместо Андерлехта.

00:38

shpasic

а чему так радовался Шмурнов, словно это Спартак выиграл Лигу Чемпионов?

00:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ