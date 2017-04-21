"Монако" никогда не проходил "Ювентус" в Лиге чемпионов, "Реал" всегда проходил "Атлетико"

"Монако" и "Ювентус", которым предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, до этого дважды встречались в еврокубках. Оба раза это было в плей-офф ЛЧ. В обоих случаях итальянский клуб проходил дальше. В полуфинале в 1998 году "Ювентус" сыграл дома с "Монако" со счетом 4:1, а в гостях уступил 2:3. В 2015 году команды встретились в четвертьфинале (1:0, 0:0).

Другие полуфиналисты ЛЧ, "Реал" и "Атлетико", уже в пятый раз сыграют в еврокубках. Все игры прошли в рамках самого престижного европейского турнира. Ни разу "Атлетико" не проходил своего более именитого соперника.

При этом "матрасники" только один матч выиграли у "Королевского клуба". Это случилось в сезоне-1958/59 в полуфинале турнира (1:0). Также команды дважды встречались в финале Лиги чемпионов (2014 и 2016 годах) и один раз в четвертьфинале (2015).