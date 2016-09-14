"Монако" на выезде обыграл "Тоттенхэм"

"Монако" нанес поражение "Тоттенхэму" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч, который прошел на "Уэмбли", завершился победой командой Жардима со счетом 2:1. В другом матче группы Е ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Байером" со счетом 2:2.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа Е

"Тоттенхэм" (Англия) – "Монако" (Франция) – 1:2 (1:2)

Голы: Бернарду Силва, 15 (0:1). Лемар, 31 (0:2). Алдервейрелд, 45 (1:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Сон Хын Мин (Дембеле, 46), Алли, Дайер (Сиссоко, 81), Эриксен, Ламела (Янссен, 71), Кейн.

"Монако": Субашич, Раджи, Жемерсон, Глик, Сидибе, Дирар (Лемар, 5), Бакайоко, Фабинью, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, Фалькао (Жермен, 81).

Предупреждения: Кейн, 35. Глик, 50. Фабинью, 55.

Судья: Рокки (Италия).

14 сентября. Лондон. Стадион "Wembley".