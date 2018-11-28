"Монако" Головина уступил "Атлетико" и остался на последнем месте в группе

"Атлетико" обыграл "Монако" (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

На второй минуте после удара Коке мяч рикошетом от Бенуа Бадиашле влетел в ворота "Монако". Второй мяч провел Антуан Гризманн. "Монако" мог отыграть один мяч, но Радамель Фалькао не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Стефана Савича (за это нарушение футболист получил второе предупреждение и покинул поле). Колумбиец пробил мимо ворот. Российский полузащитник гостей Александр Головин был заменен на 63-й минуте.

"Атлетико" с 12 очкам лидирует в группе А. Команда уже обесечила себе выход в плей-офф. "Монако" при этом шансы на 1/8 финала уже потерял - одно очко и последнее место.

В заключительном туре "Монако" примет "Боруссию", а "Атлетико" на выезде сыграет с "Брюгге".

Лига чемпионов

Группа А

5-й тур

"Атлетико" (Испания) - "Монако" (Франция) - 2:0 (2:0)

Голы: Коке, 2 (1:0). Гризманн, 24 (2:0).

Нереализованный пенальти: Фалькао, 83 (мимо)

"Атлетико": Облак, Ариас, Савич, Эрнандез, Филипе Луис, Коке (Витоло, 46), Эрнандес, Партей, Лемар (Калинич, 63), Корреа (Сауль, 69), Гризманн.

"Монако": Бенальо, Бьянкон, Б.Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Шадли (Диоп, 63), Массенго, Тилеманс, Головин (Тюрам-Юльен, 63), Силла (Фалькао, 55), Грансир.

Предупреждения: Гризманн, 45. Тилеманс, 54. Савич, 62. Бьянкон, 68. Партей, 86. Филипе Луис, 90+1.

Удаление: Савич, 82 (игра рукой, вторая ж.к.).

Судья: Гестраниус (Финляндия).

28 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано

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