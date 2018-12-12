"Монако" без Головина проиграл "Боруссии" и вылетел из Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" на выезде переиграла "Монако" в 6-м заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов. Дортмундцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф, а команда Тьерри Анри финишировала последней.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин участия во встрече не принимал из-за проблем со здоровьем.

Лига чемпионов

Группа А

"Монако" - "Боруссия Д" (Германия) - 0:2 (0:1)

Голы: Рафаэл Геррейру, 15 (0:1). Рафаэл Геррейру, 88 (0:2).

"Монако": Бенальо, Раджи, Глик, Хенрикс, Б.Бадиашиле, Бьянкон (Серрано, 78), Тилеманс, Аит Беннассер, Диоп, Массенго (Тюрам-Юльен, 69), Фалькао (Силла, 64).

"Боруссия": Хитц, Емер Топрак, Шмельцер, Рафаэл Геррейру (Серхио Гомес, 90+2), Диалло, Хакими, Гетце, Дахуд (Вольф, 76), Вайгль, Пулишич, Филипп (Пако Алькасер, 79).

Предупреждения: Фалькао, 21. Раджи, 27. Тилеманс, 32. Дахуд, 49. Вайгль, 68. Диоп, 79.

Судья: Поусон (Англия).

11 декабря. Монако. Стадион "Луи II".