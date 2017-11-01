Молодежка "Спартака" в Севилье: волевая ничья с 1:3 и массовая потасовка

"Спартак" на выезде сыграл вничью с "Севильей" (3:3) в 4-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

Красно-белые открыли счет благодаря голу Михаила Игнатова, после чего пропустили три мяча. Во второй половине встречи команда Андрея Лунина сократила отставание в счете - отличился Александр Руденко. В компенсированное ко второму тайму время счет сравнял Илья Мазуров. Перед этим на поле вспыхнула массовая потасовка. Подробности - здесь.

После четырех туров "Спартак" занимает второе место в группе, набрав 5 очков. Первую строчку в группе E занимает "Ливерпуль" (9 очков). "Севилья" располагается на третьей позиции (5), на четвертой - "Марибор" (4).

Основные составы "Севильи" и "Спартака" сыграют сегодня вечером на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

4-й тур

"Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия) - 3:3 (2:1)

Голы: Игнатов, 17 (0:1). Кальдерон, 41 (1:1). Вьедма, 45 (2:1). Тауали, 52 (3:1). Руденко, 54 (3:2). Мазуров, 90+2 (3:3).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов, 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров, 53), Володкин (Пацев, 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.

Предупреждения: Воропаев, 27. Руденко, 57. Игнатов, 76. Максименко, 90+1. Володкин, 90+1. Маркитесов, 90+5.

Судья: Струкан (Хорватия).

1 ноября. Севилья. Стадион Viejo Nervion.

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