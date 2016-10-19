Молодежка "Динамо" разгромила "Габалу" и вышла во 2-й раунд Юношеской лиги УЕФА

Молодежная команда московского "Динамо" в ответном матче 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА разгромило на своем поле "Габалу" из Азербайджана со счетом 5:0. Дублем в этом поединке отметился Николай Обольский, еще по голу забили Антон Терехов, Вячеслав Грулев и Денис Седых. Первый матч между командами также завершился в пользу "Динамо" - 2:0.

В следующем раунде "Динамо" сыграет с победителем пары "Маккаби" (Хайфа) - "Шахтер" (Солигорск). Первый матч выиграла израильская команда со счетом 5:0. Восемь победителей второго раунда этого турнира выйдут в раунд плей-офф, где встретятся с командами, занявшими вторые места в групповом турнире.

Юношеская лига УЕФА

1-й раунд

Ответный матч

"ДИНАМО" М (Россия) - "Габала" (Азербайджан) - 5:0

Первый матч - 2:0