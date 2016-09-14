Молодежка ЦСКА уступила "Байеру" в матче Юношеской лиги УЕФА

Молодежка ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА уступила "Байеру" – 1:2. Единственный гол в составе российской команды с пенальти забил полузащитник Тимур Пухов.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

1-й тур

Группа E

"Байер" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (2:1)

Голы: Райн, 28 (1:0). Пухов, 35 – с пенальти (1:1). Аккайнак, 39 (2:1).

"Байер": Куч, Абу-Ханна, Бедер (Шала, 81), Несселер, Аккайнак, Грим, Райн, Хавертц, Хандверкер, Экене (Осаве, 81), Ялчын (Беднарчик, 85).

ЦСКА: П. Овчинников, Неплюев (Волков, 64), Станисавлевич, Гордюшенко, Кучаев, Леонов, Олейников (Анисимов, 46), Пухов (Мацхарашвили, 73), Хосонов, Жамалетдинов, Чалов

Предупреждения: Леонов, 54. Волков, 70. Хосонов, 72. Бедер, 73.