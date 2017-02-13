13:51 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Молодежка ЦСКА сыграет с "Русенборгом" 22 февраля на "Октябре"

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил дату проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и норвежским "Русенборгом". Встреча состоится 22 февраля на искусственном поле стадиона "Октябрь" и начнется в 14:00, сообщает официальный сайт армейцев.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/match-yunosheskoy-ligi-pfk-cska-rusenborg-sostoitsya-22-fevralya/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

плей-офф ЛЧ, а они на тренировочном искусственном поле молодёжь играть заставляют зимой.

13:55

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