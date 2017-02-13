Молодежка ЦСКА сыграет с "Русенборгом" 22 февраля на "Октябре"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил дату проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и норвежским "Русенборгом". Встреча состоится 22 февраля на искусственном поле стадиона "Октябрь" и начнется в 14:00, сообщает официальный сайт армейцев.