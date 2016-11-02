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Молодежка ЦСКА разгромила "Монако"

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Молодежка ЦСКА в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА разгромила "Монако" – 5:0. В составе армейцев покер оформил Федор Чалов, при этом забив три мяча в течение шести минут. Еще один гол на счету Тимура Жамалетдинова.

Благодаря этому успеху армейцы набрали девять очков и лидируют в турнирной таблице группы E.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа Е

4-й тур

"Монако" (Франция) – ЦСКА (Россия) – 0:5 (0:3)

Голы: Чалов, 8 (0:1). Чалов, 43, с пенальти (0:2). Чалов, 45 (0:3). Чалов, 49 (0:4). Жамалетдинов, 79 (0:5).

"Монако": Бадьяшиль, Н'Гакуту-Япенде, Тиам, Мба, Уэдраого, Муюмба, Анжольра (Малле, 76), Диалло, Кардона, Бонджованни (Алиуи, 60), Силла.

ЦСКА: Овчинников, Маклаков, Леонов, Хосонов, Пухов (Тикнизян, 54), Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Олейников, Кучаев (Анисимов, 61), Алибеков, Жамалетдинов, Чалов.

Предупреждение: Станисавлевич, 31. Силла, 35.

Судья: Сан (Швейцария).

 

Твоё лицо, когда отгрузил 4 ⚽"Монако". #Чалов #uyl #МонакоЦСКА

Фото опубликовано PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Ноя 2 2016 в 9:25 PDT

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Dimos.

так и просятся Гришин , Минько , Чанов вместо раввина , онопки , пса

20:02

resifi

С победой! Молодежка ЦСКА это космос!!!

19:53

Скотти Пиппен

Чалов? не, не знаем. Траоре и Странберг - вот сила.

19:42

SachkovA1982

А где можно видео посмотреть?

19:37

grover

Удачи основе!

19:33

dmitriys

Интересно сколько игроков из этих команд будут играть на высшем уровне? Почему-то кажется, что шансов у игроков Монако, гораздо больше.

19:32

ЦСКАнавсегда

вот это молодцы!спасибо

19:31

Jigan1609

ромка, умнички... ты чо?

19:28

Romka3101

Умнички !!! Чалов и Овчинников , брависсимо !!!!

19:16

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