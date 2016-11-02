Молодежка ЦСКА разгромила "Монако"

Молодежка ЦСКА в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА разгромила "Монако" – 5:0. В составе армейцев покер оформил Федор Чалов, при этом забив три мяча в течение шести минут. Еще один гол на счету Тимура Жамалетдинова.
Благодаря этому успеху армейцы набрали девять очков и лидируют в турнирной таблице группы E.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
Группа Е
4-й тур
"Монако" (Франция) – ЦСКА (Россия) – 0:5 (0:3)
Голы: Чалов, 8 (0:1). Чалов, 43, с пенальти (0:2). Чалов, 45 (0:3). Чалов, 49 (0:4). Жамалетдинов, 79 (0:5).
"Монако": Бадьяшиль, Н'Гакуту-Япенде, Тиам, Мба, Уэдраого, Муюмба, Анжольра (Малле, 76), Диалло, Кардона, Бонджованни (Алиуи, 60), Силла.
ЦСКА: Овчинников, Маклаков, Леонов, Хосонов, Пухов (Тикнизян, 54), Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Олейников, Кучаев (Анисимов, 61), Алибеков, Жамалетдинов, Чалов.
Предупреждение: Станисавлевич, 31. Силла, 35.
Судья: Сан (Швейцария).
Dimos.
так и просятся Гришин , Минько , Чанов вместо раввина , онопки , пса
20:02
resifi
С победой! Молодежка ЦСКА это космос!!!
19:53
Скотти Пиппен
Чалов? не, не знаем. Траоре и Странберг - вот сила.
19:42
SachkovA1982
А где можно видео посмотреть?
19:37
grover
Удачи основе!
19:33
dmitriys
Интересно сколько игроков из этих команд будут играть на высшем уровне? Почему-то кажется, что шансов у игроков Монако, гораздо больше.
19:32
ЦСКАнавсегда
вот это молодцы!спасибо
19:31
Jigan1609
ромка, умнички... ты чо?
19:28
Romka3101
Умнички !!! Чалов и Овчинников , брависсимо !!!!
19:16