Молодежка ЦСКА разгромила "Монако"

Молодежка ЦСКА в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА разгромила "Монако" – 5:0. В составе армейцев покер оформил Федор Чалов, при этом забив три мяча в течение шести минут. Еще один гол на счету Тимура Жамалетдинова.

Благодаря этому успеху армейцы набрали девять очков и лидируют в турнирной таблице группы E.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа Е

4-й тур

"Монако" (Франция) – ЦСКА (Россия) – 0:5 (0:3)

Голы: Чалов, 8 (0:1). Чалов, 43, с пенальти (0:2). Чалов, 45 (0:3). Чалов, 49 (0:4). Жамалетдинов, 79 (0:5).



"Монако": Бадьяшиль, Н'Гакуту-Япенде, Тиам, Мба, Уэдраого, Муюмба, Анжольра (Малле, 76), Диалло, Кардона, Бонджованни (Алиуи, 60), Силла.



ЦСКА: Овчинников, Маклаков, Леонов, Хосонов, Пухов (Тикнизян, 54), Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Олейников, Кучаев (Анисимов, 61), Алибеков, Жамалетдинов, Чалов.



Предупреждение: Станисавлевич, 31. Силла, 35.



Судья: Сан (Швейцария).