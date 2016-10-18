Молодежка ЦСКА разгромила "Монако"

Молодежный состав ЦСКА в домашнем матче 3-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА разгромил сверстников из "Монако" – 4:1. Дублем в составе армейцев отметился Тимур Жамалетдинов, один гол забил Федор Чалов и еще один мяч игрок гостей отправил в собственные ворота.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

3-й тур

Группа E

ЦСКА (Россия) – "Монако" (Франция) – 4:1 (1:1)