Молодежка ЦСКА разгромила "Монако"

Молодежный состав ЦСКА в домашнем матче 3-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА разгромил сверстников из "Монако" – 4:1. Дублем в составе армейцев отметился Тимур Жамалетдинов, один гол забил Федор Чалов и еще один мяч игрок гостей отправил в собственные ворота.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
3-й тур
Группа E
ЦСКА (Россия) – "Монако" (Франция) – 4:1 (1:1)
цскамакс
Молодцы!
16:48
Блудный Свин
guy1984 потому, что Пончик - имя собственное (открой книги Н.Носова)
16:44
guy1984
Блудный Свин Вот только в основу при физуке из нашего двора путь закрыт и Чалову и Жемалетдинову... Караваев в Спарте уже ведущий игрок... у Пончика в атаке Траоре (2 гола за 20 игр) и глубокие пенсионеры в защите... 16:13 а почему "поньчик" с большой буквы и с буквы "п", а не "к"?
16:32
Krasin
Молодцы! Если Траоре опять не забьет, надо будет их ставить в основу
16:18
Блудный Свин
Вот только в основу при физуке из нашего двора путь закрыт и Чалову и Жемалетдинову... Караваев в Спарте уже ведущий игрок... у Пончика в атаке Траоре (2 гола за 20 игр) и глубокие пенсионеры в защите...
16:13
spetrov
Молодцы! Армейцев с победой!
16:08
шаша2
А что, симпатишно сыграли.Молодцы.
16:05
marksan
Удачи старшим!
16:00
30 лет за ЦСКА!
Классная игра, красавы, вот пусть и основа вечером так же сыграет!
15:57