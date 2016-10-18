15:51 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Молодежка ЦСКА разгромила "Монако"

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Молодежный состав ЦСКА в домашнем матче 3-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА разгромил сверстников из "Монако" – 4:1. Дублем в составе армейцев отметился Тимур Жамалетдинов, один гол забил Федор Чалов и еще один мяч игрок гостей отправил в собственные ворота.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

3-й тур

Группа E

ЦСКА (Россия) – "Монако" (Франция) – 4:1 (1:1)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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цскамакс

Молодцы!

16:48

Блудный Свин

guy1984 потому, что Пончик - имя собственное (открой книги Н.Носова)

16:44

guy1984

Блудный Свин Вот только в основу при физуке из нашего двора путь закрыт и Чалову и Жемалетдинову... Караваев в Спарте уже ведущий игрок... у Пончика в атаке Траоре (2 гола за 20 игр) и глубокие пенсионеры в защите... 16:13 а почему "поньчик" с большой буквы и с буквы "п", а не "к"?

16:32

Krasin

Молодцы! Если Траоре опять не забьет, надо будет их ставить в основу

16:18

Блудный Свин

Вот только в основу при физуке из нашего двора путь закрыт и Чалову и Жемалетдинову... Караваев в Спарте уже ведущий игрок... у Пончика в атаке Траоре (2 гола за 20 игр) и глубокие пенсионеры в защите...

16:13

spetrov

Молодцы! Армейцев с победой!

16:08

шаша2

А что, симпатишно сыграли.Молодцы.

16:05

marksan

Удачи старшим!

16:00

30 лет за ЦСКА!

Классная игра, красавы, вот пусть и основа вечером так же сыграет!

15:57

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