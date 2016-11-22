Молодежка ЦСКА обыграла "Байер" и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Молодежка ЦСКА в домашнем матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА переиграла "Байер" – 2:1. В составе армейцев голы забили полузащитник Хетаг Хосонов и нападающий Тимур Жамалетдинов.
Благодаря этому успеху москвичи набрали 12 очков в своем квартете и гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
Группа Е
5-й тур
ЦСКА (Россия) – "Байер" (Германия) – 2:1 (1:1)
Голы: Хосонов, 24 (1:0). Шрек, 30 (1:1). Жамалетдинов, 74 (2:1).
ЦСКА: Овчинников, Маклаков, Станисавлевич, Алибеков, Леонов, Хосонов, Пухов, Тикнизян (Анисимов, 86), Кучаев, Жамалетдинов (Аванесян, 90), Олейников (Неплюев, 90).
"Байер": Принц, Попович, Несселер, Хандверкер, Абу Ханна, Райн, Харенброк (Осаве, 77), Беднарчик (Гафурян, 85), Аккайнак, Шрек, Ялчын.
Предупреждение: Несселер, 23. Пухов, 32. Тикнизян, 55. Маклаков, 90.
Судья: Голубев (Латвия).
spetrov
Cheremis57, вполне возможно. Старая истина - через 4-5-6 лет надо менять либо состав, либо тренера.
17:54
Cheremis57
spetrov, да и самому Слуцкому смена клуба пойдёт на пользу! Пусть возглавит клуб из ФНЛ и выйдет с ним РПЛ!! А то он закис в теплом местечке!!!
17:42
Helicopter
Газаева на пару-тройку сезонов вернуть, а потом на его фундаменте еще 10 лет можно ехать. Хотя тогда не было проблем с финансами, но и стадиона то же не было.
17:38
spetrov
Cheremis57, только между нами. Я тоже из тех, кто за его смену. Хотя и отдаю должное его достижениям в качестве тренера.
17:32
spetrov
П_о_в_а_р :))) Чем Жамалетдинов? Чем, чем лучше? Чем Жамалетдинов. :)
17:31
Cheremis57
spetrov, ваши парни показали, что будущее у ЦСКА есть! Только нужны перемены, начните с тренера!! Иначе неизбежен застой, как в случае с Леонидом Ильичом!!!
17:23
П_о_в_а_р
Траоре лучше!!!
17:22
П_о_в_а_р
Некому играть!!! Нефутбольнаястрана!!!
17:22
spetrov
...Поэтому перед началом сезона мы усилились Траоре.
17:17
spetrov
Cheremis57, кстати, и наши многие говорят, что пора потихоньку этих пацанов подтягивать. Того же Жамалетдинова, к примеру. Но у Виктора Леонидовича свои взгляды на подобные вещи.
17:09
Cheremis57
Браво, парни! Футбол в России оказывается жив и есть молодые таланты!! Своих надо воспитывать и пора закрывать эту лавочку с агентами и мукунками!!!
17:07
pushgun
Смотрел сегодня молодежку. Красавцы!!! Вот так бы и взрослому ЦСКА сегодня! Но, будет сложновато.
17:06
shpasic
странно, почему Овчинникова выпустили, а Онопке не дали поиграть)
16:57
foreverCSKAforever
Молодцы, армейцы!!!
16:54
ВСЕНАМАЧТУ
shpasic у них Шрек играл!..А У КОНЕЙ ВРАТАРЬ ОВЧИННИКОВ ИЗ ЛИХИХ 90
16:47
shpasic
у них Шрек играл!
16:40
Al Rains
Молодцы!!! В рфпл человек 5-6 в основу уже по-моему можно ставить, на вырост...все равно этот год для основной команды бесполезный в соревновательной части...к глубокому сожалению
16:38
spetrov
Молодцы парни! С победой! Гол, конечно, пропустили глупо (азбучная истина - последний не водится, тем более вратарь), но все равно выиграли.
16:29
marksan
Вот так бы и вечером "старикам"!
16:17