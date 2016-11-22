Молодежка ЦСКА обыграла "Байер" и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Молодежка ЦСКА в домашнем матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА переиграла "Байер" – 2:1. В составе армейцев голы забили полузащитник Хетаг Хосонов и нападающий Тимур Жамалетдинов.

Благодаря этому успеху москвичи набрали 12 очков в своем квартете и гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа Е

5-й тур

ЦСКА (Россия) – "Байер" (Германия) – 2:1 (1:1)

Голы: Хосонов, 24 (1:0). Шрек, 30 (1:1). Жамалетдинов, 74 (2:1).



ЦСКА: Овчинников, Маклаков, Станисавлевич, Алибеков, Леонов, Хосонов, Пухов, Тикнизян (Анисимов, 86), Кучаев, Жамалетдинов (Аванесян, 90), Олейников (Неплюев, 90).

"Байер": Принц, Попович, Несселер, Хандверкер, Абу Ханна, Райн, Харенброк (Осаве, 77), Беднарчик (Гафурян, 85), Аккайнак, Шрек, Ялчын.



Предупреждение: Несселер, 23. Пухов, 32. Тикнизян, 55. Маклаков, 90.



Судья: Голубев (Латвия).