16:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Молодежка ЦСКА обыграла "Байер" и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

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Молодежка ЦСКА в домашнем матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА переиграла "Байер" – 2:1. В составе армейцев голы забили полузащитник Хетаг Хосонов и нападающий Тимур Жамалетдинов.

Благодаря этому успеху москвичи набрали 12 очков в своем квартете и гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа Е

5-й тур

ЦСКА (Россия) – "Байер" (Германия) – 2:1 (1:1)

Голы: Хосонов, 24 (1:0). Шрек, 30 (1:1). Жамалетдинов, 74 (2:1).

ЦСКА: Овчинников, Маклаков, Станисавлевич, Алибеков, Леонов, Хосонов, Пухов, Тикнизян (Анисимов, 86), Кучаев, Жамалетдинов (Аванесян, 90), Олейников (Неплюев, 90).

"Байер": Принц, Попович, Несселер, Хандверкер, Абу Ханна, Райн, Харенброк (Осаве, 77), Беднарчик (Гафурян, 85), Аккайнак, Шрек, Ялчын.

Предупреждение: Несселер, 23. Пухов, 32. Тикнизян, 55. Маклаков, 90.

Судья: Голубев (Латвия).

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КОММЕНТАРИИ (19)
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spetrov

Cheremis57, вполне возможно. Старая истина - через 4-5-6 лет надо менять либо состав, либо тренера.

17:54

Cheremis57

spetrov, да и самому Слуцкому смена клуба пойдёт на пользу! Пусть возглавит клуб из ФНЛ и выйдет с ним РПЛ!! А то он закис в теплом местечке!!!

17:42

Helicopter

Газаева на пару-тройку сезонов вернуть, а потом на его фундаменте еще 10 лет можно ехать. Хотя тогда не было проблем с финансами, но и стадиона то же не было.

17:38

spetrov

Cheremis57, только между нами. Я тоже из тех, кто за его смену. Хотя и отдаю должное его достижениям в качестве тренера.

17:32

spetrov

П_о_в_а_р :))) Чем Жамалетдинов? Чем, чем лучше? Чем Жамалетдинов. :)

17:31

Cheremis57

spetrov, ваши парни показали, что будущее у ЦСКА есть! Только нужны перемены, начните с тренера!! Иначе неизбежен застой, как в случае с Леонидом Ильичом!!!

17:23

П_о_в_а_р

Траоре лучше!!!

17:22

П_о_в_а_р

Некому играть!!! Нефутбольнаястрана!!!

17:22

spetrov

...Поэтому перед началом сезона мы усилились Траоре.

17:17

spetrov

Cheremis57, кстати, и наши многие говорят, что пора потихоньку этих пацанов подтягивать. Того же Жамалетдинова, к примеру. Но у Виктора Леонидовича свои взгляды на подобные вещи.

17:09

Cheremis57

Браво, парни! Футбол в России оказывается жив и есть молодые таланты!! Своих надо воспитывать и пора закрывать эту лавочку с агентами и мукунками!!!

17:07

pushgun

Смотрел сегодня молодежку. Красавцы!!! Вот так бы и взрослому ЦСКА сегодня! Но, будет сложновато.

17:06

shpasic

странно, почему Овчинникова выпустили, а Онопке не дали поиграть)

16:57

foreverCSKAforever

Молодцы, армейцы!!!

16:54

ВСЕНАМАЧТУ

shpasic у них Шрек играл!..А У КОНЕЙ ВРАТАРЬ ОВЧИННИКОВ ИЗ ЛИХИХ 90

16:47

shpasic

у них Шрек играл!

16:40

Al Rains

Молодцы!!! В рфпл человек 5-6 в основу уже по-моему можно ставить, на вырост...все равно этот год для основной команды бесполезный в соревновательной части...к глубокому сожалению

16:38

spetrov

Молодцы парни! С победой! Гол, конечно, пропустили глупо (азбучная истина - последний не водится, тем более вратарь), но все равно выиграли.

16:29

marksan

Вот так бы и вечером "старикам"!

16:17

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