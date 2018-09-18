Мохамед Салах: "Уверен, что "Ливерпуль" может выиграть Лигу чемпионов"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах уверен, что его команда может выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне "красные" потерпели поражение от "Реала" в финале главного еврокубкового турнира.

– "Ливерпуль" уже играл против команд, которые выигрывали Лигу чемпионов раньше, но нам все равно удалось добраться до финала, поэтому, конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов, – цитирует France Football Салаха. – Уверен, что мы сможем победить. Мы можем выиграть и чемпионат Англии. Я не хочу оказывать давление на команду, но все возможно.

В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "ПСЖ". Матч состоится 18 сентября.