Мохамед Салах: "Не знаю, считать ли столкновение с Рамосом игровым инцидентом"

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах не знает, можно ли считать действия против него защитника "Реала" Серхио Рамоса игровыми. Напомним, что в финале Лиги чемпионов Салах получил травму плеча после столкновения с Рамосом, а его команда уступила со счетом 1:3.

– Был ли это обычный игровой инцидент? Не знаю. Возможно, – цитирует Marca Салаха. – Главное, что сейчас мне лучше. Я надеюсь сыграть в первом матче чемпионата мира с Уругваем. Но все будет зависеть от того, как скоро вернусь к тренировкам.

Напомним, что сборная Египта является соперником России по групповому турниру.

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