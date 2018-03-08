Мохамед Эль-Юнусси: "Базель" ставили перед собой цель - получить удовольствие от игры"

Нападающий "Базеля" Мохамед Эль-Юнусси после победы над "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда не ставила перед собой цели победить. Игрокам швейцарской команды хотелось получить удовольствие от футбола.

- Все знают, что "Сити" много владеет мячом, особенно дома, - цитирует пресс-служба УЕФА Эль-Юнусси. - Мы ставили перед собой цель - выйти на поле и получить удовольствие от игры. Мы хотели создавать моменты и играть в свой футбол. Когда мы спокойно работали с мячом, то создавали шансы и смогли забить голы.